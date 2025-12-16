Лукашенко заявил, что Путин хочет мира на Украине

Президент Белоруссии уверен, что Владимир Зеленский тоже хочет завершения конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил, что российский лидер Владимир Путин желает достижения мира в конфликте на Украине.

"Я сейчас уверен, что Путин хочет мира [на Украине]", - сказал белорусский президент. Фрагмент интервью приводит агентство БелТА. "То же самое хочет и [Владимир] Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира", - полагает Лукашенко.

По словам главы республики, самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться, если будет продолжаться эскалация, "то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира". "Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу", - отметил Лукашенко.

По его мнению, для США - это важнейший внешнеполитический вопрос. "Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту. С применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя", - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, ничего хорошего продолжение конфликта не сулит и для самой Украины. "Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения - думаю, и [президент США Дональд] Трамп придерживается такой позиции - если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", - добавил белорусский лидер.