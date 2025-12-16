Лукашенко заявил, что украинцы просто отдали Крым россиянам

За полуостров никто не воевал, добавил президент Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинцы просто отдали Крым россиянам, за него никто не воевал.

Читайте также

Чего хочет Путин и когда закончится конфликт на Украине? Главные заявления Лукашенко

"Никакой войны в Крыму не было. Сегодня [Владимир] Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым - это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это жемчужина, райский уголок. Они говорят, что война началась. Война - когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Реагируя на утверждения, что Россия аннексировала Крым, Лукашенко отметил: "Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан "зеленым человечкам", как вы их называли тогда".

Причины конфликта

Говоря о причинах начала конфликта, глава государства отметил, что все начиналось с притеснения на Украине русскоязычного населения, а в Одессе и вовсе сожгли таких людей, считая их врагами. "Эта политика была возведена в ранг в Украине", - констатировал белорусский лидер. При этом он привел понятную для американской аудитории аналогию с соседней для США Мексикой, указав, что если бы там так поступали с проамерикански настроенными людьми, которые живут в приграничье, то Америка буквально бы стерла эту страну с лица земли. "Не дай бог, конечно. Я просто в пример это привожу", - пояснил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что если украинским властям действительно хотелось выстроить определенную языковую политику, то это следовало делать спокойно и шаг за шагом, на протяжении многих лет. Но было решено просто "заткнуть рот" русскоязычному населению, подчеркнул президент.

"Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим "спящим медведем", ну не буди его, найди нормальные отношения, - заявил глава государства, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования. - Ведь при мне было (я это знаю, видел, участвовал в этих переговорах): Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности. И то, что в Крыму военные базы (они Украине не нужны были) будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения".

"Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот "майдан". Перевернули все, свергли действующего президента - он (Виктор Янукович - прим. ТАСС) вынужден был покинуть страну. И прочее, прочее, прочее. Много можно таких причин назвать. И они будут не в пользу Украины", - добавил Лукашенко.