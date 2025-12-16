Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится миром
21:33
обновлено 21:47
МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV выразил мнение, что конфликт на Украине закончится миром.
"Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей", - сказал он. Фрагмент интервью приводит агентство БелТА.
По мнению Лукашенко, если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики конфликт бы давно закончился. Но это многосторонний процесс. "Мы [Белоруссия] граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. И один Трамп этот вопрос не решит", - констатировал белорусский лидер.