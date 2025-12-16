Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится миром

Президент Белоруссии отметил, что если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от лидера США Дональда Трампа, то конфликт бы уже закончился

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © БелТА/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV выразил мнение, что конфликт на Украине закончится миром.

"Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей", - сказал он. Фрагмент интервью приводит агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, если бы вопрос мирного урегулирования зависел только от президента США Дональда Трампа, то с учетом его нынешней политики конфликт бы давно закончился. Но это многосторонний процесс. "Мы [Белоруссия] граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. И один Трамп этот вопрос не решит", - констатировал белорусский лидер.