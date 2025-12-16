Мерц считает, что США в одиночку не смогут сыграть лидирующую роль в мире

Канцлер Германии заявил, что пытается убедить Соединенные Штаты в том, что им необходимы партнеры

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 17 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США в одиночку не смогут сыграть лидирующую роль, к которой стремятся, и отметил, что пытается убедить американцев в том, что им нужны партнеры в мире.

Читайте также

Правда глаза колет: почему европейцы приняли в штыки новую Стратегию нацбезопасности США

Мерц подчеркнул, что новая Стратегия нацбезопасности США не стала для него сюрпризом. "Это похоже на речь вице-президента [США Джей Ди] Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, которая также побудила меня внести корректировку курса в отношении специального фонда и Бундесвера, просто потому что нам нужно было реагировать", - сказал Мерц в эфире телеканала ZDF. Он вновь подчеркнул, что происходит "тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти мира".

"И я хочу, чтобы Европа сыграла в этом свою роль. Именно поэтому я стремлюсь к европейскому единству. Если кто и может это сделать, используя свой пост, так это канцлер Германии", - заявил Мерц. Он указал, что "пытается убедить американцев, что им также нужны партнеры в мире".

"Америка прежде всего" - это, конечно, хорошо, но и "Америка в одиночку" тоже не пойдет на пользу Америке. И кроме того, достаточно взглянуть на экономические показатели в США. Я могу представить, что американцы в конце концов обратятся к нам и скажут: "Не хотим ли мы снова поговорить о некоторых вопросах, которые выгодны нам обоим, а не только Америке?" - считает канцлер ФРГ.

Мерц заметил, что серьезно относится к новой Стратегии нацбезопасности США. "Америка хочет играть свою роль, без сомнения. Возможно, даже доминирующую, без сомнения. Но в одиночку она не сможет это сделать", - заключил глава правительства ФРГ.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.