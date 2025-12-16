Лукашенко перед саммитом на Аляске советовал Трампу договориться с Россией

Президент Белоруссии поддержал позицию лидера США, который говорит, что в вопросе прекращения боевых действий на Украине надо исходить из реалий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV заявил, что перед саммитом РФ и США на Аляске советовал американскому лидеру Дональду Трампу договориться с Россией остановить конфликт на Украине.

Белорусский лидер рассказал, что еще в телефонном разговоре с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе этого года предупреждал, что надо настроиться на тяжелую работу, поскольку с наскока решить эту проблему не получится. "Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну", - сказал Лукашенко. Фрагмент интервью приводит агентство БелТА.

Глава республики поддержал позицию президента США, который говорит, что в вопросе прекращения боевых действий на Украине надо исходить из реалий - результатов этого конфликта на сегодняшний день.