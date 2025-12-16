МИД РФ рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в трех странах

Это дружественные Буркина-Фасо, Мали и Нигер, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, с которыми сотрудничество России набирает обороты. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Большой потенциал видим в новых региональных форматах, нацеленных на суверенное развитие африканских стран. В этом плане придаем особое значение укреплению сотрудничества с Конфедерацией государств Сахеля (АГС), объединяющей дружественные нам Буркина-Фасо, Мали и Нигер. К сожалению, странами Запада ведется массированная кампания по дестабилизации ситуации в странах АГС, находящихся в авангарде борьбы с терроризмом в Африке", - сказал он.