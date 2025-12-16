Полиция Австралии предъявит обвинения исполнителю теракта в Сиднее 17 декабря
Редакция сайта ТАСС
16 декабря, 23:35
СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс 17 декабря предъявит обвинения выжившему исполнителю теракта в Сиднее. Об этом сообщил глава правоохранительных органов штата Мал Лэньон.
Читайте также
Стрельба на праздновании Хануки и 15 погибших. Главное о теракте в Сиднее
Выступая в эфире радиостанции ABC Radio Sydney, он указал, что "сегодня [17 декабря] полиция намерена предъявить обвинения стрелявшему [по людям] на пляже Бондай Навиду Акраму". "Он вышел из комы вчера днем, <…> но следователям пришлось ждать, пока начнут действовать лекарства, и пока он найдет себе адвоката", - сказал комиссар Лэньон, подчеркнув, что намерен "поговорить с нападавшим до конца дня".