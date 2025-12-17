Лукашенко заявил, что Украина зря разбудила "спящего медведя" в лице РФ

Президент Белоруссии отметил, что Киеву следовало искать нормальные отношения с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Булкин/ ТАСС

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причинах начала конфликта на Украине, обратил внимание, что если Киеву хотелось выстроить определенную языковую политику, то это следовало делать спокойно и шаг за шагом, на протяжении многих лет, а не будить "спящего медведя". Но было решено просто "заткнуть рот" русскоязычному населению, подчеркнул президент.

"Ну и потом, говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим "спящим медведем", ну не буди его, найди нормальные отношения, - заявил глава государства в интервью телеканалу Newsmax TV.

Президент подчеркнул, что присутствовал на переговорах, когда Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности. Он отметил, что Киеву не нужны были военные базы на полуострове, поэтому стороны пришли к соглашению о том, что они будут российскими.

Отдельно белорусский лидер отметил, что Россия долгие годы поставляла Украине энергоресурсы по сниженной в два раза стоимости. "Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот "майдан", - добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии указал на то, что можно назвать много причин начала конфликта. И все они будут не в пользу Украины.