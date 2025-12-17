Прозоров: Залужный никогда не согласится стать президентом Украины

Экс-сотрудник СБУ считает, что бывшему главкому ВСУ спустя несколько месяцев после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, с которой сейчас сталкивается Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный не согласится на должность президента Украины, он понимает, что после Владимира Зеленского в стране будет кризис и ситуацию придется исправлять. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

"Я согласен с тем, что уровень доверия к Зеленскому упал и очень низок, я думаю, гораздо ниже 30%, и что уровень Залужного, возможно, искусственно завышен, но, возможно, уже выше, чем у Зеленского. Но будет ли Залужный его преемником? Мне трудно говорить. Если Залужный умный, а он действительно умный, он никогда не согласится на эту должность. Просто потому, что любой, кто придет сейчас вместо Зеленского, - это фактически камикадзе. Потому что после Зеленского останется рухнувшая экономика и вообще кризис в стране. И тот, кто придет вместо Зеленского, сначала будет говорить, что это предшественник виноват, но ему нужно будет исправлять ситуацию. А исправить ситуацию на Украине быстро точно не получится. И весь народный гнев, вся социальная напряженность со временем переключится на преемника", - сказал он.

По мнению Прозорова, Залужному спустя несколько месяцев после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, с которой сейчас сталкивается Зеленский, поскольку он не сможет в короткие сроки наладить нормальную жизнь на Украине.

Ранее бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не намеревается участвовать в президентских выборах на Украине.

В то же время французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что множество высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Как отмечалось в публикации, украинский посол в Лондоне является основным претендентом на пост главы страны. В конце августа данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг" показали, что экс-главкому ВСУ доверяют 74% опрошенных.