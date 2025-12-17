В Австралии после теракта в Сиднее ужесточат законодательство о протестах

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс заявил, что это необходимо во избежание "взрывоопасной ситуации" в регионе

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс в Австралии Крис Миннс анонсировал скорые изменения в законах, регулирующих право граждан на проведение акций протеста. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед журналистами в Сиднее.

По словам Миннса, власти штата намерены ужесточить законы о протестах, чтобы избежать "взрывоопасной ситуации" в регионе. "Если бы сейчас в Сиднее прошли протесты, это привело бы к невероятным, ужасным для нашей общины последствиям, к массовым беспорядкам. Такие вещи разделяют наше сообщество, особенно если речь идет об акциях, связанных с какими-то международными событиями", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что "обеспокоен тем, что сейчас происходит в Сиднее". "В сегодняшних условиях демонстрация может разжечь пламя, которое будет невозможно потушить. Поэтому мы рассматриваем изменения [в законы], в соответствии с которыми комиссар полиции сможет отказывать в разрешении проводить протесты, если в регионе есть угроза терроризма", - сказал он.

Миннс подчеркнул, что грядущие изменения в законах не будут касаться каких-либо "конкретных групп граждан". "Это будет общее правило, действующее при возникновении террористической угрозы. Конечно, так мы не сможем гарантировать, что собрание людей на углу улицы не состоится, но мы сделаем так, что демонстрации не заполнят наши улицы и не приведут к раздорам и расколу в обществе", - уточнил премьер.