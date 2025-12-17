Iltalehti: финский депутат обвинил во лжи главу МИД из-за слов о России

Йоханнес Юрттиахо также призвал Элину Валтонен проверять информацию, которую она сообщает СМИ

Редакция сайта ТАСС

Депутат парламента Финляндии Йоханнес Юрттиахо © Antti Yrjönen

СТОКГОЛЬМ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат парламента Финляндии Йоханнес Юрттиахо назвал ложным заявление главы финского МИД Элины Валтонен о том, что на Россию никто не нападал за последнее столетие. Об этом во вторник сообщила газета Iltalehti.

"Это было ложное заявление по серьезному делу, к тому же от руководства страны, которая напала на Россию. Финляндия вторглась в СССР вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", - сказал депутат. Он также призвал главу финского МИД проверять информацию, которую она сообщает СМИ.

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Валтонен, задавшись вопросом, почему глава МИД Финляндии не знает историю. Захарова пообещала передать Валтонен книгу о финской русофобии и указала, что Финляндия до войны 1939-1940 годов дважды нападала на Советскую Россию.