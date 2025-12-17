Исполнителю теракта в Сиднее предъявили обвинения в терроризме и убийствах

Всего полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила Навиду Акраму обвинения по 59 пунктам

СИДНЕЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии предъявила напавшему на людей в Сиднее 24-летнему Навиду Акраму обвинения по 59 пунктам, включая 15 убийств и совершение террористического акта. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Одно обвинение предъявлено в совершении теракта, 40 - в нанесении телесных повреждений с целью убийства, а также в размещении взрывного устройства в здании или рядом с ним, применении огнестрельного оружия с целью причинения тяжких телесных повреждений и публичной демонстрации террористической символики.