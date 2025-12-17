Politico: в ЕС не исключают принятия решения по активам России в обход Бельгии

Некоторые дипломаты предупреждают о рисках такого шага, который может усугубить раскол и спровоцировать более широкий кризис внутри сообщества, отмечает издание

Редакция сайта ТАСС

© Dmitry Rukhlenko/ Shutterstock/ FOTODOM

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. ЕС обсуждает возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам в обход позиции Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

По его данным, план Еврокомиссии об использовании активов по-прежнему сталкивается с сопротивлением страны, на территории которой сосредоточена их основная часть. Утром в среду послы ЕС соберутся в последней попытке согласовать как можно больше деталей до того, как начнется саммит в четверг в Брюсселе, отмечает Politico.

При этом, согласно его информации, несколько союзников Киева готовы действовать без Бельгии. "Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но посмотрим, если это [голосование квалифицированным большинством] будет единственным [вариантом], почему бы и нет?", - цитирует Politico премьер-министра Латвии Эвику Силиню. Вместе с этим некоторые дипломаты предупреждают о рисках такого шага, который может усугубить раскол и спровоцировать более широкий кризис внутри сообщества.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.