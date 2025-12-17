МИД КНР выступает против использования ЕС замороженных российских активов

Односторонние санкции нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН, подчеркнул официальный представитель китайского дипведомства Го Цзякунь

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Китайские власти выступают против использования Евросоюзом замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не одобрены Советом Безопасности ООН", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос, не подорвет ли доверие Китая к инвестиционному климату Евросоюза возможное использование замороженных активов РФ для нужд Киева.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин выступает за создание "позитивной атмосферы, благоприятных условий для продвижения диалога и переговоров" усилиями всех заинтересованных сторон. Он указал на необходимость политического урегулирования украинского кризиса, "а не наоборот".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы в депозитарии Euroclear в Бельгии, для кредитования Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.