ЕК: ЕС должен принять решение о финансировании Киева на саммите 18-19 декабря

Саммит не может быть отложен, подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Редакция сайта ТАСС

© Johannes Simon/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026-2027 годах за счет активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"По оценкам МВФ, Украине необходимо в 2026-2027 годах примерно €137 млрд, и Евросоюз должен покрыть две трети от этой суммы - €90 млрд, - сказала она. - Еврокомиссия предложила два варианта: один, основанный на активах России, и один основанный на общем займе ЕС. Ясно одно, мы должны принять решение финансировать Украину на следующие два года только на этом заседании Евросовета (саммите ЕС - прим. ТАСС). И ЕС уже принял очень важное решение - на прошлой неделе мы утвердили бессрочную заморозку российских активов, что является [для ЕС] решающим шагом".

"Это означает, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет обратного решения", - сказала она. По словам фон дер Ляйен, для "обратного решения" необходимо, чтобы Россия прекратила СВО "и выплатила Украине репарации". По последним оценкам Еврокомиссии, сумма якобы причиненного Украине ущерба превышает €500 млрд.

3 декабря, когда ЕК представляла свои альтернативные планы финансирования Киева путем экспроприации российских активов под видом "репарационного кредита" или привлечения общеевропейского займа путем эмиссии евробондов, она упоминала о двух суммах. В случае общеевропейского займа объем финансирования Киева должен был составить €90 млрд на два года, при экспроприации активов России - €140 млрд на тот же период.

После этого представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что вариант конфискации активов России для Еврокомиссии является приоритетным.

О ситуации вокруг российских активов

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии, для финансирования Киева.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.