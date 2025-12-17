ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией РФ при конфискации активов в ЕС

В ответном послании из Москвы сообщалось, что в случае экспроприации активов "последует решительный ответ с использованием всех инструментов международного права", отметил премьер-министр Венгрии
Редакция сайта ТАСС
09:56

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту РФ Владимиру Путину задал вопрос о том, каким образом Москва отреагирует, если ЕС примет решение о конфискации ее финансовых активов, замороженных на Западе.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

Прибывший в Брюссель, где 18-19 декабря состоится саммит ЕС, Орбан отметил, что вопрос о российских активах и финансовой помощи Украине будет основным на предстоящем совещании лидеров стран сообщества. Он напомнил, что "несколько недель назад написал письмо президенту России [Владимиру Путину], в котором спрашивал его, последует ли ответ, если Евросоюз заберет российские замороженные активы, и примут ли россияне во внимание, кто голосовал за это решение".

По словам Орбана, в ответном послании из Москвы сообщалось, что в случае экспроприации Евросоюзом российских активов "последует решительный ответ с использованием всех инструментов международного права". В то же время в письме отмечалось, что руководство РФ "будет принимать во внимание позицию государств - членов Евросоюза" по этому вопросу.

"Таким образом, мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, и я делаю это сейчас, что Венгрия не поддержит изъятие не только у России, но и у какой-либо другой страны ее золотовалютных резервов, замороженных золотовалютных резервов. Венгрия никогда и ни при каких обстоятельствах не поддержит это", - процитировала премьера газета Magyar Nemzet. Ранее он сообщал, что обменялся письмами с Путиным по этому вопросу в октябре.

Орбан подтвердил, что выступит на саммите в Брюсселе против конфискации российских активов, а если Евросоюз примет такое решение, то Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. Глава правительства считает, что захват российских активов на Западе, по сути, равнозначен объявлению войны. По его словам, "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияОрбан, Виктор