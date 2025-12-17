Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией РФ при конфискации активов в ЕС

В ответном послании из Москвы сообщалось, что в случае экспроприации активов "последует решительный ответ с использованием всех инструментов международного права", отметил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту РФ Владимиру Путину задал вопрос о том, каким образом Москва отреагирует, если ЕС примет решение о конфискации ее финансовых активов, замороженных на Западе.

Прибывший в Брюссель, где 18-19 декабря состоится саммит ЕС, Орбан отметил, что вопрос о российских активах и финансовой помощи Украине будет основным на предстоящем совещании лидеров стран сообщества. Он напомнил, что "несколько недель назад написал письмо президенту России [Владимиру Путину], в котором спрашивал его, последует ли ответ, если Евросоюз заберет российские замороженные активы, и примут ли россияне во внимание, кто голосовал за это решение".

По словам Орбана, в ответном послании из Москвы сообщалось, что в случае экспроприации Евросоюзом российских активов "последует решительный ответ с использованием всех инструментов международного права". В то же время в письме отмечалось, что руководство РФ "будет принимать во внимание позицию государств - членов Евросоюза" по этому вопросу.

"Таким образом, мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, и я делаю это сейчас, что Венгрия не поддержит изъятие не только у России, но и у какой-либо другой страны ее золотовалютных резервов, замороженных золотовалютных резервов. Венгрия никогда и ни при каких обстоятельствах не поддержит это", - процитировала премьера газета Magyar Nemzet. Ранее он сообщал, что обменялся письмами с Путиным по этому вопросу в октябре.

Орбан подтвердил, что выступит на саммите в Брюсселе против конфискации российских активов, а если Евросоюз примет такое решение, то Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. Глава правительства считает, что захват российских активов на Западе, по сути, равнозначен объявлению войны. По его словам, "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.