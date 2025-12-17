Мелони: Италия пока не поддержала решения об использовании активов РФ

Итальянский премьер отметила, что Рим "не разделяет методов" достижения этого решения, но не хочет допускать сомнений в поддержке Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони © Marco Longari/ Pool Photo via AP

РИМ, 17 декабря. /ТАСС/. Италия поддержала бессрочную заморозку активов РФ, но не поддержала решение об их использовании. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте перед саммитом ЕС, на котором Еврокомиссия (ЕК) надеется добиться от стран Евросоюза решения об экспроприации €210 млрд российских активов.

"Италия поддержала решение [о бессрочной заморозке активов РФ], но не поддержала никакого решения об их использовании", - сказала Мелони. При этом она отметила, что Рим "не разделяет методов" достижения этого решения, но не хочет допускать сомнений в поддержке Украины со стороны итальянского правительства.

Итальянский премьер признала, что найти решения по этому вопросу будет нелегко.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Бельгия, на площадке которой блокированы €185 млрд, возражает против дальнейшей экспроприации под видом "репарационного кредита" Киеву и требует в этом случае финансовых гарантий всех стран ЕС. Италия и еще ряд стран высказывают сомнения в отношении полного соответствия международному праву предлагаемых ЕК вариантов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.