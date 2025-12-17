Idnes: в Праге со здания МВД сняли флаг Украины

Новый глава министерства Лубомир Метнар заявил, что теперь там будут только флаги республики и Евросоюза, сообщил портал

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Чехии Лубомир Метнар, назначенный на этот пост 15 декабря, распорядился снять флаг Украины со здания МВД в Праге. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Флаг Украины в знак солидарности с этой страной был вывешен на здании МВД Чехии, расположенном в районе Летна, после 24 февраля 2022 года. Метнар, согласно порталу, заявил, что теперь там будут вывешены только флаги Чехии и Евросоюза. Иногда к ним будут прибавляться флаги стран, высшие руководители которых будут находиться с официальными визитами в республике. Решение нового главы ведомства убрать флаг Украины раскритиковала парламентская оппозиция.

В ноябре новый спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура распорядился снять флаг Украины со здания палаты. В октябре в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых потерпели поражение находившиеся у власти либеральные партии. Новый кабмин составили ранее оппозиционные правые и центристские политические движения, опирающиеся на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты высшего законодательного органа.