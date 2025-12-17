Мадуро предупредил генсека ООН об эскалации в Латинской Америке

Президент Боливарианской Республики осудил заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что нефть, природные богатства и территория Венесуэлы принадлежат США

КАРАКАС, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в телефонном разговоре предупредил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об эскалации угроз региональному миру в Латинской Америке. Об этом говорится в правительственном заявлении Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос провел сегодня телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, чтобы предупредить об эскалации угроз в адрес Венесуэлы и их серьезных последствиях для регионального мира", - сообщается в правительственном заявлении. В нем говорится, что во время разговора глава государства "осудил недавние публичные заявления президента США Дональда Трампа в социальной сети, в которых американский лидер утверждал, что "ему принадлежат нефть, природные богатства и территория Венесуэлы".

Мадуро отметил, что "высказывания колониального характера <...> должны быть категорически отвергнуты системой Организации Объединенных Наций, поскольку представляют прямую угрозу суверенитету, международному праву и миру". Он указал на "политическую, дипломатическую и экономическую осаду Венесуэлы", усиление военных угроз, акты пиратства и нападение танкер, перевозивший венесуэльскую нефть. Президент охарактеризовал эти действия как "дипломатию варварства" и подтвердил готовность Венесуэлы "отстаивать достойную дипломатию, диалог и мир".

Антониу Гутерриш со своей стороны выразил солидарность с венесуэльским народом и подчеркнул необходимость избегать эскалации и конфронтации. Он отметил, что "вооруженный конфликт в регионе не имеет оправдания и вызовет серьезные последствия для региональной стабильности и зоны мира в Латинской Америке и Карибском бассейне".

Об угрозах со стороны США

16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо сформированной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас", - написал Трамп.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или наносить вред нашей нации, равно как и не позволит враждебному режиму захватывать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - добавил глава Белого дома.