Трамп: США будут наращивать военную группировку возле Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов заявил, что удар по Боливарианской Республике будет "таким, какого они еще не видели"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США будут наращивать свою сформированную вокруг Венесуэлы группировку пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы. Об этом в Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

"Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо сформированной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас", - написал Трамп.

"Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или наносить вред нашей нации, равно как и не позволит враждебному режиму захватывать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам", - добавил хозяин Белого дома.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные силы ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.