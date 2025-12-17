Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике
21:10
МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV назвал российского лидера Владимира Путина "волкодавом" в политике.
"Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек", - сказал глава республики.