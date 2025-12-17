Конгрессмен Луна передала в архив США материалы России об убийстве Кеннеди

Член Палаты представителей отметила, что это было бы невозможно без полного сотрудничества американского президента Дональда Трампа и посольства РФ в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) передала в Национальное управление архивов и документации США полученные ею от посольства России документы по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди.

"Я официально передала материалы "Россия - Кеннеди" в Национальное управление архивов и документации США, куда они будут размещены вместе с полной коллекцией документов по Джону Фицджеральду Кеннеди", - написала она в X.

"Это было бы невозможно без полного сотрудничества со стороны американского президента [Дональда Трампа] и посольства России в США", - добавила она.

14 октября посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев принял Луну в своей резиденции и передал ей архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения". Как уточнили позднее в посольстве, эти материалы были собраны на основе рассекреченных советских документов.