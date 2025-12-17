В Великобританию вернули гроб с первым погибшим на Украине кадровым военным

Младший капрал Джордж Хули погиб из-за несчастного случая на полигоне, сообщили в Минобороны Соединенного Королевства

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Гроб с телом первого кадрового военнослужащего Великобритании, погибшего на Украине, доставили на родину. Об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

"Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, [тело] которого было возвращено в Великобританию", - говорится в заявлении ведомства в X.

На прошлой неделе британские власти сообщили, что 28-летний Хули погиб в результате несчастного случая на украинском полигоне. Отмечалось, что младший капрал, служивший в парашютном полку британской армии, присутствовал на испытаниях нового вида вооружения на Украине вдали от зоны боевых действий. Хули начал военную службу в 2015 году, за это время направлялся в Афганистан, Африку и Восточную Европу.

Ранее газета The Guardian сообщила, что с 2022 года более 40 британцев погибли на Украине, однако случай с Хули стал первым, когда смерть британского военнослужащего была признана публично. 11 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Великобритании начали подготовку общественного мнения к военным потерям на Украине, однако смерть Хули является далеко не первой потерей со стороны британских военнослужащих на украинской территории.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в разговоре с корреспондентом ТАСС ранее заявил, что Великобритания втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем любая другая страна - член НАТО. Он указал на то, что официально было подтверждено присутствие на Украине спецназа, инструкторов, а также военных специалистов, участвующих в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow.