Херш: США хотят получать 50% доходов от восстановления Украины

По сведениям лауреата Пулитцеровской премии, за подбор подрядчиков и распределение средств будет отвечать организация, которую возглавят спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. США хотели бы получать половину от доходов всех компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины. Об этом в среду сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

По сведениям журналиста, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "настаивают на том, чтобы США получали 50% прибыли всех компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом Соединенными Штатами". Херш отмечает, что за подбор подрядчиков и распределение средств будет отвечать "новая организация, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером".

Журналист также выделяет роль министра армии (сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла в процессе урегулирования украинского конфликта, который, по его мнению, "стал рок-звездой недавних переговоров" и может в 2026 году заменить "некомпетентного министра обороны Пита Хегсета".

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Дрисколл был отстранен от переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за "паранойи" Хегсета. По информации издания, военный министр США посчитал, что Дрисколл превысил полномочия во время переговоров по Украине. По источникам телекомпании CNN, "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона. Позже Дрисколл заявлял, что у него нет претензий на эту должность.