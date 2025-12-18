Число погибших в боях на границе с Камбоджей таиландских военных возросло до 21

Двое военнослужащих погибли 17 декабря во время ведения боевых действий в провинциях Сисакет и Сакэу, сообщили Королевские Сухопутные силы Таиланда

БАНГКОК, 18 декабря. /ТАСС/. Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось с 19 до 21. Об этом сообщили Королевские Сухопутные силы Таиланда.

По их данным, двое таиландских военнослужащих погибли 17 декабря во время ведения боевых действий в провинциях Сисакет и Сакэу.

Столкновения с применением стрелкового оружия вспыхнули 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел их позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Камбоджа не информировала о своих безвозвратных потерях в ходе этого конфликта, однако, по данным таиландской стороны, в результате столкновений погибли более 200 камбоджийских военнослужащих. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 человек из числа гражданских лиц.

Посольство РФ в Таиланде рекомендовало россиянам воздержаться от посещения семи граничащих с Камбоджей провинций: Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат.