Мадуро: Венесуэла готова защитить свой суверенитет в любых обстоятельствах

Президент Боливарианской Республики указал, что венесуэльский народ действует в полном единстве с армией

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 18 декабря. /ТАСС/. Венесуэла готова защитить суверенитет республики в любых обстоятельствах и отстоять право на свою территорию. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Свободная республика [Венесуэла] способна защищать и осуществлять свой суверенитет в любых обстоятельствах", - сказал президент. "Народ действует в полном единстве с вооруженными силами, полицией и сделает все, чтобы исторические права на нашу землю, нефть, полезные ископаемые и нашу территорию были соблюдены", - подчеркнул он.

Мадуро указал, что США пытаются сменить режим в Венесуэле и "установить марионеточное правительство, которое превратит страну с ее природными богатствами в колонию". Он отметил, что агрессивные действия американской империи вызывают необходимость "борьбы за независимость, процветание и за гарантированное будущее венесуэльского народа".

16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону "украденные ранее" нефть, землю и другие активы.