В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича

Руководитель межрегионального управления детективов Руслан Магомедрасулов надеется, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины "доведут дело до конца в рамках закона"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Серьезные вещественные доказательства причастности бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к делу против бизнесмена Тимура Миндича имеются у антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов.

"Что касается кейса Ермака - это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда". О проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике антикоррупционные органы Украины объявили 10 ноября.

Магомедрасулов занимался документированием деятельности Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. В июле детектива задержала Служба безопасности Украины, но менее чем через месяц, после всплеска коррупционного скандала его отпустили из-под стражи. Магомедрасулов считает, что его освободили ввиду комплекса причин: "Было много попыток, чтобы я, выйдя, "исчез", не коммуницировал со СМИ и сделал вид, что ничего не произошло".