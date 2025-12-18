Судмедэксперты установили причину смерти Роба Райнера и его жены

Они умерли от множественных колото-резаных ран, сообщил журнал People

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Роб Райнер и его жена умерли от множественных колото-резаных ран. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на заключение судмедэкспертов.

Также по информации журнала, 17 декабря Ник предстал перед судом по обвинению в убийстве первой степени. Наказание за такое преступление предусматривает пожизненный срок или смертную казнь. Мужчина не признал вину. Слушание было перенесено на 7 января.

Ранее People со ссылкой на источники сообщил, что Роб Райнер и его жена были убиты собственным сыном Ником в своем доме в Лос-Анджелесе. Журнал отмечает, что в 2016 году сын режиссера признался в употреблении наркотиков с подросткового возраста.

Райнер снял порядка трех десятков картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Американский президент" (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007), а также сыграл второстепенную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит" (The Wolf of Wall Street, 2013).