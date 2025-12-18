Фон дер Ляйен: никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансирования Украины

Украине на следующие два года необходимо €137 млрд, отметила глава ЕК

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Никто из лидеров ЕС не уйдет с начинающегося в Брюсселе саммита, пока не будет решен вопрос о финансировании Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу.

"Украине на следующие два года необходимо €137 млрд финансирования, - сказала она. - Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем".