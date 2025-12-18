Детектив НАБУ: Миндич вряд ли был ключевой фигурой в коррупционной схеме

Руслан Магомедрасулов также подтвердил информацию украинских СМИ, что в разработке бюро находились эпизоды коррупции в Минобороны Украины

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие назвало координатором коррупционной схемы с участием бывших и действующих на тот момент членов украинского кабмина, вряд ли был там ключевой фигурой. Об этом заявил руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магомедрасулов.

"Я никогда не считал, что Миндич является ключевой фигурой в реализации всех этих проектов. Это просто невозможно с точки зрения масштаба и механики выполнения", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Он не стал приводить подробности, отметив, что следствие еще продолжается. "Я надеюсь, что да. Но есть старая и очень точная фраза: главное не то, что мы знаем, а то, что мы можем доказать", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли увидеть в материалах дела имена представителей высшего руководства страны.

Магомедрасулов подтвердил информацию украинских СМИ, что в разработке НАБУ находились эпизоды коррупции в Минобороны. "Изначально наша работа касалась министерства обороны и деятельности Карлсона (под этим именем на пленках следствия фигурирует Миндич - прим. ТАСС) в этом направлении. Именно это было основным мотивом начала расследования", - рассказал он.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что масштабы схемы Миндича в сфере энергетики шокировали даже следствие. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на записях из квартиры Миндича фигурируют 40 неидентифицированных голосов.

Между тем, по информации украинских СМИ, обнародованные на текущий момент материалы касаются лишь части схемы, и вскоре может появиться информация о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.