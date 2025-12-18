Зеленский считает, что к переговорам Украины и США могут подключиться европейцы

Владимир Зеленский также отметил, что Вашингтон ищет компромиссный вариант для Москвы и Киева по вопросу выхода ВСУ из Донбасса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Европейские партнеры могут принять участие в переговорах Украины с США, на которых планируется обсудить детали мирного плана. Об этом заявил Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

Зеленский отметил, что выход Вооруженных сил Украины из Донбасса является ключевым условием российской стороны, но для Украины такое требование является неприемлемым, поэтому Соединенные Штаты ищут компромиссный вариант для обеих сторон. Также он сообщил, что украинская делегация снова отправилась в США, чтобы обсуждать детали мирного плана и гарантии безопасности, стороны должны встретиться "в пятницу-субботу". По словам Зеленского, на переговорах, "возможно, будут европейцы".

Ранее портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что новый раунд переговоров между США и Украиной может пройти в ближайшие выходные на уровне военных и представителей рабочих групп. Как писал портал, ожидается, что предстоящие переговоры пройдут "где-то в США, возможно, в Майами [штат Флорида], в них примут участие рабочие группы и военные, которые будут изучать карты".

Первый раунд переговоров делегаций США и Украины прошел в Берлине 14 декабря, он длился около пяти часов. Стороны продолжили переговоры в понедельник утром, встреча длилась около 2 часов. В состав делегации США входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.