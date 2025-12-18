Зеленский признал, что Украина и США пока не согласовали итоговый вариант мирного плана

Владимир Зеленский утверждает, что американская сторона сейчас "ищет компромисс" по Донбассу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Украина и США пока не согласовали итоговую версию мирного плана. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

"Пока что согласованной и окончательной версии мирного плана нет. Я думаю, когда мы уже будем иметь финализацию всех документов, мы сможем выйти на контакт с [президентом США Дональдом] Трампом", - приводит его слова агентство УНИАН.

Зеленский утверждает, что США сейчас "ищут компромисс" по Донбассу. По его словам, пока не проработан также вопрос вооружения будущей украинской армии, при этом в Киеве по-прежнему рассчитывают, что ее численность будет "не менее 800 тыс.".

Он также пожаловался, что Вашингтон не оказывает давления на Москву.

Ранее американская газета Politico сообщила, что США усилили давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Великобритании, Франции и Германии, а также Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований России.

14 и 15 декабря в Берлине прошли несколько раундов переговоров представителей США и Украины. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Позже стало известно, что в конце недели украинская делегация направится для продолжения переговоров в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.