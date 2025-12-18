Макрон уверен, что ЕС придет к соглашению по вопросу активов России

Французский президент призвал обеспечить "четкость перспектив для Украины"

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен достичь соглашения по вопросу дальнейшей судьбы замороженных в ЕС активов России и найти "техническое решение", чтобы обеспечить более четкие перспективы для Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что решение о бессрочной заморозке активов РФ, принятое ранее, позволило европейцам "обеспечить себе более четкие перспективы". И теперь такую же четкость перспектив следует обеспечить и для Украины, чтобы "финансировать ее военные усилия" за счет принятия решения об использовании этих замороженных активов, добавил Макрон.

По его словам, Еврокомиссия "предложила несколько вариантов, ведутся важные дискуссии по поводу использования этих замороженных российских активов". "Мы должны обеспечить четкость перспектив для Украины. У нас должна быть одна общая цель - помогать Украине финансировать ее военные усилия", - сказал он.

"На европейском уровне мы добились блокировки этих замороженных активов, что очень хорошо. Теперь мы должны обеспечить финансирование за счет займа, и мы найдем техническое решение для этого, нам не следует разделяться из-за технических деталей. Мы проведем обсуждения с нашим бельгийским коллегой и со всеми остальными. Я уверен, что мы найдем решение, <...> оно должно быть найдено в ходе этого Совета ЕС", - добавил Макрон.

Большая часть замороженных российских активов - порядка €210 млрд - находится в ЕС, €185 млрд из них заблокированы на международной площадке Euroclear в Бельгии (группа, в которую входят одноименный международный депозитарий ценных бумаг и Euroclear Bank).

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.