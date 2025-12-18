Сикорский: конфликт на Украине позволил выиграть время для усиления армии Польши

Варшава перед Киевом в долгу за это, заявил глава польского МИД

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Польша должна поддерживать Украину, благодаря которой у страны появились время и возможности для укрепления собственной армии. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Украина позволила нам выиграть драгоценное время для того, чтобы перестроить нашу оборону, и мы перед ней в долгу за это", - сказал он в интервью французскому журналу L'Express.

Сикорский отметил, что Польша должна продолжать оказывать Украине помощь, однако последняя на данный момент больше нуждается в поддержке США, которые располагают нужными Киеву разведдаными и боеприпасами.

15 декабря президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью порталу Wirtualna Polska, что отношения между Украиной и Польшей нельзя назвать партнерскими, поскольку в Киеве игнорируют важные для поляков вопросы. По мнению Навроцкого, Украина не чувствует, что поддержка Варшавы критически важна для Киева, а Владимир Зеленский привык к тому, что поддержка поляков всегда гарантирована. Ранее Навроцкий неоднократно критиковал власти в Киеве за отсутствие благодарности полякам за оказанную Украине помощь.

В тот же день после встречи лидеров европейских стран премьер-министр Польши Дональд Туск еще раз подтвердил, что Польша не будет направлять войска для потенциальной многонациональной военной миссии на Украине, но окажет ей логистическую поддержку.