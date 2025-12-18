L’Express назвал ВС РФ одними из лучших по подготовке к войне в эпоху ИИ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российские войска являются одними из лучших в мире в части подготовки к вооруженному конфликту в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из французского информационно-политического журнала L’Express.

По данным статьи, российские военные инженеры имеют в своем распоряжении настоящую кладезь информации. Опрошенные изданием эксперты в подтверждение этого приводят в пример способность российской армии с возрастающей точностью поражать украинские войска.

Они также отмечают, что международные санкции не смогли помешать России продолжить стратегию интеграции искусственного интеллекта в свои системы вооружения.

"Все эти усилия приносят свои плоды. Недавние успехи элитного подразделения беспилотников "Рубикон" весьма вероятно связаны с усилиями Министерства обороны России, а также с данными, собранными в полевых условиях, и, безусловно, с инструментами искусственного интеллекта, используемыми для их анализа", - приводятся в журнале слова исследователя, специалиста по российским военным программам Сэмюэла Бендетта.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что внедрение технологий искусственного интеллекта в войсках требует особого внимания. По его словам, это позволит повысить эффективность ведения боевых действий и оперативность принимаемых решений командующими и командирами всех уровней.

Он также отметил, что в 2025 году уже начаты поставки беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта - с автоматическим удержанием цели и автономной навигацией. Глава военного ведомства подчеркнул, что в 2026 году их объемы кратно вырастут.