Reuters: экспроприация активов РФ спустя четыре часа саммита ЕС до сих пор не согласована

Агентство отмечает, что взятый в квадратные скобки текст, в частности, предусматривает предоставление денег Украине не ранее второго квартала 2026 года и содержит дополнительные условия

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Экспроприация активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита" для Украины все еще не согласована после четырех часов напряженной дискуссии на саммите Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на последнюю версию итогового заявления встречи, которую лидеры ЕС в настоящее время обсуждают.

"Опция о "репарационном кредите" остается в тексте в квадратных скобках. Это означает, что она не согласована", - констатирует агентство.

Reuters отмечает, что взятый в квадратные скобки текст, в частности, предусматривает предоставление денег Украине не ранее второго квартала 2026 года и содержит целый ряд дополнительных условий. Они включают положения, согласно которым деньги по этой схеме "должны в равной мере направляться украинской и европейской оборонной промышленности".