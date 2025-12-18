Semafor: коррупция привела к истощению ресурсов в энергетике Украины

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Коррупция на Украине представляет собой крупную угрозу, которую сложно контролировать, незаконные схемы истощили ресурсы, направлявшиеся на энергетическую сферу. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на западных и украинских чиновников.

Как указывает издание, недавно прошедшие на Украине отставки высокопоставленных лиц, связанные с коррупцией в сфере энергетики, вероятно, являются лишь "верхушкой айсберга". По словам одного из европейских чиновников "различные схемы" на Украине были фактически нужны для выкачивания ресурсов, направлявшихся на энергетику.

Полномочия значительной части наблюдательных советов главных госкомпаний Украины в сфере энергетики были прекращены в начале декабря. Ранее кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны из-за обнародования громкого коррупционного дела, в котором участвовали высокопоставленные украинские чиновники.