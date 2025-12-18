Коммюнике саммита ЕС не содержит упоминания активов России

Встреча продолжается, пресс-служба Евросоюза не предоставляет подробности

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания экспроприации активов РФ или других форм финансирования Украины, заседание продолжается. Пресс-служба Евросовета пока не сообщает журналистам даже ориентировочное время окончания первого дня встречи.

Опубликованный документ посвящен ситуации на Ближнем Востоке, миграции и политике безопасности, но начинается сразу с четвертого пункта. Это с высокой долей вероятности означает, что первые три пункта зарезервированы для украинской тематики.

Пресс-конференция по итогам первого дня не отменена, время ее проведения не указывается.

В европейской практике не редкость, когда первая половина саммита ЕС по особенно проблемным темам затягивается до утра следующего дня. Летом 2019 года встреча в верхах, на которой главой Еврокомиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен, продолжалась три дня. В начале финансового кризиса еврозоны в 2010 году все саммиты ЕС завершались к утру.

Никто не выйдет

Председатель ЕК 18 декабря предупредила, что "никто не покинет саммит, пока решение о финансировании Украины не будет принято". Глава Евросовета Антониу Кошта допустил, что встреча в случае необходимости может затянуться до 20 декабря.

По словам фон дер Ляйен, потребности Киева в вооружениях и бюджетном финансировании в 2026 и 2027 году оцениваются в €137 млрд. Для привлечения этих средств Еврокомиссия предлагает либо экспроприировать активы России под прикрытием схемы "репарационного кредита", либо воспользоваться средствами из бюджета ЕС, которые будут привлечены путем займа в виде эмиссии евробондов. Погашать его будет не Киев, который официально признан Брюсселем неплатежеспособным, а страны Евросоюза (пропорционально своим ВВП).

Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ранее в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, по какой схеме будут экспроприированы активы России, это будет воровством. Ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки", предупредил посол.