Генсек ОДКБ: Армения остается союзником организации

Двери для полноценного участия страны в диалоге открыты, заявил Имангали Тасмагамбетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Армения была и остается союзником по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), двери для полноценного участия республики открыты. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Армения была и остается нашим союзником. Мы надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется к полноценному участию в ОДКБ. Для этого есть все условия и предпосылки: мы исходим из того, что народ Армении заинтересован в создании общего пространства безопасности в Евразии. Более того, в ноябре МИД Армении сделал заявление, что вопрос о выходе республики из состава ОДКБ не стоит", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности выхода Армении из организации.

"Как известно, Республика Армения поставила на паузу работу в организации, что отражает сложившуюся на данный момент позицию политического руководства Армении в отношении ОДКБ. Это решение независимого и суверенного государства, влиять на которое не может ни одно другое государство или организация", - указал генсек ОДКБ.

