Венесуэла выразила благодарность РФ за солидарность с ее народом

Каракас "глубоко ценит призыв России уважать зону мира в Карибском бассейне", подчеркнул министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 19 декабря. /ТАСС/. Венесуэла благодарна России за призыв соблюдать зону мира в Карибском бассейне и солидарность с народом республики. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто, опубликованном в Telegram-канале.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем искреннюю благодарность за солидарность Российской Федерации с венесуэльским народом и его неотъемлемым правом на самоопределение и свободное и суверенное развитие", - сообщил глава МИД. Он подчеркнул, что Венесуэла "глубоко ценит призыв России уважать зону мира в Карибском бассейне, а также приоритетный характер диалога и взаимного уважения в международных отношениях". Министр указал, что Венесуэла решительно выступает против угроз, милитаризации и односторонних мер.

В распространенном ранее заявлении Министерства иностранных дел России говорится, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона. МИД подтвердил "солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета родины".