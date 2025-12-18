ABC: в Австралии пересмотрят результаты работы спецслужб после теракта

Спецслужбы страны "совершенно очевидно что-то упустили", заявил премьер-министр Энтони Альбанезе

СИДНЕЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал тщательный пересмотр результатов работы австралийских разведывательных служб. Соответствующее заявление главы правительства приводит вещательная корпорация ABC.

По словам Альбанезе, национальные спецслужбы в том числе, Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) "совершенно очевидно что-то упустили в период с 2019 года по настоящее время". Премьер-министр подчеркнул, что работа австралийских разведывательных служб "должна стать предметом более тщательного изучения".

"Нам необходимо проанализировать результаты расследования в отношении этого человека (исполнителя теракта в Сиднее Навида Акрама - прим. ТАСС), проведенного в 2019 году и пересмотреть характеристику, которая ему была дана. Нужно тщательно изучить взаимодействие федеральных и региональных ведомств и внести необходимые корректировки в то, как наши разведывательные, силовые и полицейские службы взаимодействуют друг с другом", - сказал премьер-министр, отметив, что при его правительстве "финансирование ASIO и Федеральной полиции Австралии находится на рекордно высоком уровне".

Отмечается, что в рамках предстоящего пересмотра представители федерального и региональных правительств будут также изучать возможности использования информации, собранной органами безопасности о гражданах, при рассмотрении заявок на получение лицензий на владение огнестрельным оружием.

Ранее сообщалось, что в 2019 году 24-летнего Навида Акрама, совершившего 14 декабря вместе с отцом теракт в Сиднее, допрашивали сотрудники ASIO. Тогда его подозревали в "в тесных связях с базирующейся в Сиднее террористической ячейкой группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но признали "не представляющим непосредственной угрозы".