Euractiv: в ЕС обсуждают идею "неограниченных гарантий" Бельгии по активам РФ

Бельгийский премьер Барт Де Вевер потребовал от остальных стран Евросоюза гарантий, не ограниченных конкретной суммой, так как экспроприация суверенных средств является беспрецедентным шагом и его риски непредсказуемы

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Участники саммита Евросоюза после длившихся 13 часов дебатов обсуждают план предоставления Бельгии "неограниченных гарантий" для выделения Киеву €90 млрд "с использованием активов России". Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, лидеры стран ЕС настроены продолжать саммит "до достижения результата".

Портал ссылается на "доработанный текст документа", который лидеры получили ближе к 23:00 18 декабря (01:00 мск 19 декабря). Речь идет о предоставлении Бельгии со стороны остальных государств и финансовых институтов Евросоюза "полных и неограниченных мер солидарности и распределения рисков".

Премьер Бельгии Барт Де Вевер до начала саммита потребовал от остальных стран ЕС гарантий, не ограниченных конкретной суммой, поскольку экспроприация суверенных активов - это беспрецедентный шаг, чреватый "непредсказуемыми рисками".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от того, по какой схеме будут экспроприированы активы России, это будет воровством. Ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки", предупредил посол.