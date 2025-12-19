ОДКБ нарастит сотрудничество с СНГ и ШОС

Это усилит влияние и расширит возможности объединения, отметил генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастит сотрудничество с СНГ и ШОС, это позволит расширить возможности объединения и его влияние. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность поступления запроса от других стран на присоединение к организации, он указал на отсутствие на данный момент таких сигналов, подчеркнув, что в вопросе партнерства с ОДКБ "нужно говорить не только о потенциальных новых участниках союза, но и о партнерах в лице международных организаций".

"Осенью текущего года генеральными секретарями СНГ, ШОС и ОДКБ была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества. Речь о том, что и другие форматы взаимодействия, не предполагающие непосредственно включение новых членов в состав союза, не менее перспективные - они, в свою очередь, расширяют возможности ОДКБ и ее влияние", - заметил Тасмагамбетов.

При этом генеральный секретарь ОДКБ обратил внимание, что "Евразия переживает сейчас очень непростые времена с точки зрения безопасности". "Потенциальные партнеры пристально наблюдают за организацией и тем, как она реагирует на различные кризисы, гибридные атаки на саму организацию. Важным фактором здесь выступает СВО России на Украине, - констатировал он. - Так что по итогам специальной военной операции ситуация может существенно измениться".

О подписании дорожной карты

В сентябре Тасмагамбетов и генеральные секретари Содружества Независимых Государств - Сергей Лебедев и Шанхайской организации сотрудничества - Нурлан Ермекбаев подписали подготовленную российской стороной дорожную карту по развитию сотрудничества организаций и совместные заявления в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Как отмечали в ОДКБ, стороны констатировали нацеленность на формирование новой евразийской архитектуры безопасности, развитие экономического сотрудничества и взаимодействия в культурной сфере.

