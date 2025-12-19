Кошта: лидеры ЕС продлили на полгода все санкции против России

Принятые ранее 19 пакетов санкций продлены до 31 июля 2026 года

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС продлил на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года - все санкции против России. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

"Мы приняли решение продлить санкции против России", - сообщил он.

Все принятые ранее 19 пакетов санкций против РФ продлеваются одновременно каждые шесть месяцев - до 31 января и 31 июля каждого года.