Возможность новых санкций и западные контингенты на Украине. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
09:50
Возможность новых американских санкций против России, идея размещения западных контингентов на Украине и переговоры с США стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Минобороны и наградит героев России.
- Большая часть рабочего дня главы государства будет посвящена подготовке к "Итогам года", которые пройдут 19 декабря.
О переговорах с США
- Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф реализует линию своего правительства в вопросах мирного урегулирования на Украине, а не российскую: "Господин Уиткофф - он член команды [президента США Дональда] Трампа, он реализует линию своего президента".
- Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой получает возможность лучше понять позицию России: "С каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам".
- На этой неделе в Кремле не ждут визита Уиткоффа: "Нет, на этой неделе это не планируется".
Об украинском урегулировании
- Предложения по украинскому урегулированию, которые будут представлены по итогам консультаций Киева и ЕС с США, продемонстрируют, насколько Владимир Зеленский настроен на мир: "Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами".
- Кремль ожидает от американской стороны информацию об итогах работы с украинцами и европейцами по теме урегулирования: "Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами".
О возможности новых санкций
О возможности размещения западных контингентов на Украине
- Позиция России против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна: "Мы сейчас никакие в целом темы или отдельные пункты [урегулирования] обсуждать через прессу не будем. По иностранным военным контингентам на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях".