Статья

Возможность новых санкций и западные контингенты на Украине. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Возможность новых американских санкций против России, идея размещения западных контингентов на Украине и переговоры с США стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Минобороны и наградит героев России.

Большая часть рабочего дня главы государства будет посвящена подготовке к "Итогам года", которые пройдут 19 декабря.

О переговорах с США

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф реализует линию своего правительства в вопросах мирного урегулирования на Украине, а не российскую: "Господин Уиткофф - он член команды [президента США Дональда] Трампа, он реализует линию своего президента".

Уиткофф с каждым новым контактом с Москвой получает возможность лучше понять позицию России: "С каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам".

На этой неделе в Кремле не ждут визита Уиткоффа: "Нет, на этой неделе это не планируется".

Об украинском урегулировании

Предложения по украинскому урегулированию, которые будут представлены по итогам консультаций Киева и ЕС с США, продемонстрируют, насколько Владимир Зеленский настроен на мир: "Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами и украинцами".

Кремль ожидает от американской стороны информацию об итогах работы с украинцами и европейцами по теме урегулирования: "Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и европейцами".

О возможности новых санкций

В Кремле не видели сообщений о возможности новых санкций США, но знают о том, что в Вашингтоне такие планы есть: "Мы этих сообщений пока не видели, но то, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно".

Любые санкции "вредят делу налаживания отношений".

О возможности размещения западных контингентов на Украине