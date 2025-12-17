Песков: большую часть рабочего дня Путин посвятит подготовке к "Итогам года"

Мероприятие запланировано на 19 декабря, напомнил представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Большая часть рабочего дня президента РФ Владимира Путина будет посвящена подготовке к "Итогам года", которые пройдут 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность новых санкций и западные контингенты на Украине. Темы брифинга Пескова

"Путин в Кремле. Большая часть дня будет посвящена подготовке к программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в совмещенном формате большой пресс-конференции и прямой линии", - сказал пресс-секретарь на брифинге.

О мероприятии

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в четвертый раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название "Итоги года с Владимиром Путиным".

С 2001 года (без учета совмещенных мероприятий) прямая линия проводилась 18 раз, большая пресс-конференция - 16. Причем прямую линию с россиянами Путин проводил не только на президентском посту, но и как председатель правительства.-