Генсек ОДКБ: РФ сможет обеспечить формирование безопасности в Евразии

Кыргызстан, Казахстан и Белоруссия создали хороший фундамент, и Россия сможет использовать его на благо союзников, подчеркнул генсек организации Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия как председатель Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году сможет продвинуться в формировании безопасности в Евразии. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Задел предыдущих председателей - Кыргызстана, Казахстана, Беларуси - создал хороший фундамент, несмотря на серьезнейшие военно-политические события в зоне ответственности Организации и внешнего давления на нее, - сказал он. - Этот задел обеспечил запас прочности, уверен, Россия использует его на благо союзников в полной мере и существенно продвинется на пути формирования "общего пространства безопасности" в Евразии".

Тасмагамбетов обратил внимание, что Россия принимает председательство в Организации в весьма сложное время. "Российской Федерации придется действовать в условиях геополитической конфронтации и структурной перестройки системы международных отношений. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней регионах оставалась стабильно напряженной и это необходимо учитывать, - добавил он. - С другой стороны, то, как Москвой сформулированы приоритеты председательства, свидетельствует о преемственности политических и дипломатических практик Организации, прозрачности действий и ответственности".

