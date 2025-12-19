Генсек ОДКБ: любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный кризис

Организация рассчитывает "на благоразумие политического руководства блока НАТО", отметил Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный военно-политический кризис. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Аналитики Секретариата [ОДКБ] отслеживают ситуацию в Балтийском регионе. Конечно, определенные опасения имеются. Однако мы рассчитываем на благоразумие политического руководства блока НАТО, учитывая то, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать серьезный международный военно-политический кризис", - отметил он, отвечая на просьбу оценить угрозу возникновения конфликта на Балтике и возможность проведения учений ОДКБ в Балтийском регионе.

"Что касается учений, нами запланированы учения на территории Республики Беларусь, а именно - "Нерушимое братство" и "Барьер" в 2026 году и специальная операция постоянного действия "Кобальт" в 2027 году", - добавил генсек ОДКБ.