Орбан: ЕС был бы вовлечен в войну с РФ через три месяца в случае изъятия активов

Премьер-министр Венгрии напомнил, что Будапешт с самого начала отвергал предложение Еврокомиссии по экспроприации замороженных средств России

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз был бы вовлечен в войну с Россией в течение нескольких месяцев, если бы принял решение экспроприировать замороженные на Западе российские активы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, беседуя с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе.

Он напомнил, что Будапешт с самого начала отвергал предложение Еврокомиссии о конфискации блокированных активов РФ. "Если бы это предложение было принято, мы были бы непосредственно вовлечены в войну если не через три дня, то по крайней мере через три месяца. Нам удалось избежать этой опасности. Это большой успех", - сказал глава правительства.

Ранее он предупреждал, что изъятие российских финансовых средств странами Запада будет равносильно объявлению войны.

Участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на следующие два года за счет займа, сообщила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.