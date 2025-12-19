Премьер Бельгии сравнил идею изъятия активов РФ с "Титаником"

По словам Барта де Вевера, это решение было очень сложным и рискованным

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил идею экспроприации замороженных в Европе суверенных российских активов с лайнером "Титаник".

"Это решение было очень сложным, техническим, рискованным, опасным, оно было почти как "Титаник", - сказал он журналистам по итогам саммита Евросоюза.

Как ранее сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, участники встречи не смогли согласовать изъятие блокированных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.